Roma, cinque auto in fiamme davanti alla sede Telecom e scritte contro il 41 bis: sospetti sugli anarchici

Dopo i disordini di Roma nel quartiere Trastevere e gli attacchi incendiari contro un ripetitore a Torino e un commissariato della capitale, sembrano continuare le azioni degli anarchici che in tutta Italia – e non solo – stanno manifestando la loro solidarietà ad Alfredo Cospito per la revoca del 41 bis. L’ultimo, in ordine cronologico, sarebbe avvenuto a Roma, sotto la sede Telecom in via val di Lanzo, dove sono state incendiate cinque auto aziendali. Tre veicoli sono andati distrutti e altri due sono stati danneggiati, mentre poco distante dall’incidente sono state trovate alcune scritte contro il carcere duro. A Milano, nella notte, sono state incendiate due auto della polizia locale con due molotov, e altri dispositivi simili sarebbero stati trovati dagli investigatori in un parco vicino. L’atto non è stato rivendicato e della vicenda se ne sta occupando la Digos con il pool antiterrorismo della procura, per accertare che vi sia davvero un collegamento con le azioni dimostrative degli anarchici.

Le altre indagini

In procura a Milano sono aperti altri due fascicoli di indagine. Il primo per la lettera minatoria indirizzata al procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo. Saluzzo sostiene l’accusa nel processo davanti alla Corte d’Assise d’Appello all’anarchico Cospito, per il quale ha chiesto la condanna all’ergastolo e dodici mesi di isolamento. A fine dicembre, il magistrato ha ricevuto una busta con un proiettile e con la A anarchica. Il secondo fascicolo riguarda invece le frasi ingiuriose pronunciate in aula da alcuni anarchici presenti all’udienza del 19 dicembre scorso nel processo Cospito. Alcuni di loro si sono rivolti ai magistrati, urlando «fascisti», «siete degli assassini», «vergognatevi», «avete le mani sporche di sangue».

