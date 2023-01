È morta la prima Mercoledì Addams, addio all’attrice Lisa Loring: aveva 64 anni

Dopo il rilancio del personaggio di Wednesday, in Italia Mercoledì, nella serie targata Netflix La Famiglia Addams, Lisa Loring, l’attrice che la interpretò nel primo adattamento tv tra il 1964 e il 1966, è morta colpita da un ictus all’età di 64 anni. L’annuncio del decesso, avvenuto sabato sera al Providence St. Joseph Medical Center di Burbank, in California è stato dato dalla figlia Vanessa Foumberg a The Hollywood Reporter. «Si è spenta serenamente mentre io e mia sorella Marianne le tenevamo le mani», ha detto. «È con grande tristezza che annuncio la morte della nostra amica, Lisa Loring – ha scritto in un post su Facebook Laurie Jacobson -. Quattro giorni fa ha avuto un grosso ictus dovuto al fumo e all’alta pressione del sangue. È stata tenuta in vita per tre giorni. Ieri, la sua famiglia ha preso la difficile decisione di rimuovere il sostegno e la scorsa notte è morta. Sarà incastonata per sempre nella tessitura che è la cultura pop e nei nostri cuori come Mercoledì Addams». Nata Lisa Ann DeCinces, la Loring aveva solo sei anni quando interpretò il personaggio della piccola e sadica figlia di Gomez e Morticia Addams. Il ruolo le dà la fame internazionale. Nonostante ciò si ritira dalle scene per ritornare alla fine degli anni ’70. Nel 1977 riprese il ruolo di Wednesday Addams nel film per la televisione Halloween With the New Addams Family. In seguito fece parte del cast della soap opera As the World Turns dal 1981 al 1983 dove interpretava il personaggio di Cricket Montgomery. Con la morte di Loring, John Allen Astin (Peter Gomez) è l’ultimo membro sopravvissuto del cast originale di The Addams Family.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: