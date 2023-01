Wednesday continua, confermata la seconda stagione di Mercoledì su Netflix

Ci sarà una seconda stagione di Wednesday, in Italia Mercoledì, la serie tv su Netflix diretta da Tim Burton diventata rapidamente una delle più viste nella storia della piattaforma di streaming, assieme a Strangers Things 4 e Squid game. È stata tra i prodotti tv più popolari in lingua inglese, con 1,2 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni dalla messa online. A confermare le indiscrezioni circolate nelle ultime settimana sono stati i produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar in un’intervista a Tudum.com: «È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina».

