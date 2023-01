Prof negazionista interrompe lo spettacolo, il teatro: «Gli studenti erano imbarazzati» – Il video

Durante lo spettacolo Herr Doktor, sulle follie e le contraddizioni di Joseph Goebbels – il ministro della Propaganda del Terzo Reich, un uomo dalla platea ha iniziato a urlare e inveire contro l’attrice sul palco dello Spazio teatro 89. Beatrice Marzorati in quel momento stava elencando le vittime dell’Olocausto e l’uomo, un professore dell’Istituto superiore Curie-Sraffa di Milano, che accompagnava una delle classi presente alla rappresentazione, ha cercato di interromperla, gridando «questa è la vostra verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri», come si vede nel video condiviso da Giulio Cavalli. A distanza di alcuni giorni dallo sfogo del professore negazionista, il teatro ha ricostruito l’accaduto, raccontando anche cosa è avvenuto dopo. «Professiamo il rispetto dell’altro, dell’arte, della pace. E soprattutto in casi come questo, della storia. Della verità», scrive Spazio Teatro 89 sul suo profilo Facebook, che sottolinea i tanti messaggi di solidarietà ricevuti e la lettera della dirigente scolastica e dei colleghi che si sono dissociati dall’accaduto, «ma soprattutto la reazione dei ragazzi in sala, che al termine dello spettacolo, imbarazzati, sorpresi sono andati dagli attori e si sono scusati per quanto accaduto. Loro. Si sono scusati loro. Certificando che per essere professori, a volte, non serve un titolo».

