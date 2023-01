Francesca Costa, la mamma di Zaniolo e gli insulti al figlio: «Che disastro, ma Nicolò è grande e sa difendersi da solo»

Francesca Costa è la madre di Nicolò Zaniolo. Il calciatore ieri ha lasciato Roma per rifugiarsi a La Spezia dopo le minacce dei tifosi. I giallorossi imputano all’atleta il rifiuto delle convocazioni nell’ultimo mese e, soprattutto, il suo mancato ok al trasferimento al Bournemouth, dopo che la proposta del Milan è stata rifiutata dalla dirigenza romanista. Anche Costa è stata insultata ieri e ha risposto con una story su Instagram poi cancellata. Nella quale scriveva, dopo aver pubblicato le foto di alcune scritte sui muri dedicati al figlio, «aver generato tutto quest’odio mi pare eccessivo». E oggi in un’intervista al Corriere della Sera si sfoga. «Prima erano soltanto i laziali. Adesso pure i romanisti se la prendono con lui. Che disastro», confida a Giovanna Cavalli.

«Non mi piace questo silenzio»

Costa dice che vorrebbe parlare: «Non mi piace questo silenzio». Ma poi aggiunge che il procuratore del figlio, Claudio Vigorelli, ha consigliato a tutta la famiglia di stare zitti. «E poi Nicolò ormai è grande. Ha quasi 24 anni, è un uomo e sa difendersi da solo. Non ha bisogno di me», aggiunge. L’ex moglie di Igor Zaniolo, calciatore che ha frequentato soprattutto i campi di serie B e C, ha 44 anni ed è da sempre vicinissima al figlio. «Sempre a testa alta, sei un campione Nicolò», scriveva qualche tempo fa dopo un’espulsione subita dal figlio.

Il quale «da bambino era iperattivo, tremendo, spaccava casa, gli compravo le macchinine ma voleva solo la palla». E che da grande «è un ragazzo molto generoso, magari un po’ lunatico. Non sai mai come si sveglia al mattino». All’epoca della relazione con Madalina Ghenea mentre la ex Sara Scaperrotta era incinta del figlio Tommaso disse addirittura «non siamo d’accordo con questa (sua) frequentazione». Anche la sorella Benedetta ha difeso il fratello. Pubblicando anche lei foto delle scritte sui muri e commentando: «Non servono parole. Solo tanta pena per voi».

Zaniolo fuori dal progetto tecnico dei Friedkin

Intanto ieri l’agenzia di stampa Ansa ha fatto sapere che date le ultime assenze, la richiesta di andar via e di non giocare le ultime partite con la squadra, vista anche l’indisponibilità ad allenarsi con i compagni, la Roma ha deciso, per volontà dei Friedkin, di escludere Zaniolo dal proprio progetto tecnico. Il calciatore, spiegano dal club, per ora non è fuori rosa. Ma nei prossimi giorni verranno presi dal club dei provvedimenti disciplinari. Forse non potrà addirittura allenarsi con il resto della squadra.

Inoltre la proprietà cederà il giocatore solo a parità di offerta presentata dal Bournemouth. Assumendosi il rischio di un muro contro fino a scadenza di contratto nel 2024. Nelle scorse ore per lui si era parlato di un interessamento del Siviglia di Monchi, che lo ha acquistato nell’affare Nainggolan quando era il direttore sportivo dei giallorossi. E quello del Lipsia e del Leeds United. Ma il calciatore ha già rifiutato la Spagna. E il calciomercato chiude stasera a mezzanotte.

