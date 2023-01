Integratori, olio e gel: come funziona la presunta cura per ringiovanire il corpo che costa 2 milioni di dollari l’anno

Bryan Johnson ha 45 anni. Ma, secondo i medici, il suo corpo è biologicamente almeno 5 anni più giovane, e con picchi ben più alti. I test evidenziano un’età cardiaca di 37 anni, la pelle di un 28enne, e la capacità polmonare e atletica di un 18enne. Merito del Blueprint Project, un percorso iniziato dal miliardario due anni fa e seguito con costanza e dedizione. Johnson assume esattamente 1.977 calorie al giorno. Ha una dieta rigorosamente vegana; e si sottopone quotidianamente a esami che monitorano ogni sua funzione corporea. Ad aiutarlo nel processo c’è una squadra di 30 medici capitana dal dottor Oliver Zorman, esperto di medicina rigenerativa. Insomma, per ringiovanire non ci vuole un ritratto, ma tanto impegno. E disponibilità economica, visto che l’imprenditore spende nel progetto circa 2 milioni di dollari all’anno. L’obiettivo? Arrivare ad avere il cervello, il cuore, i polmoni, il fegato, i reni, i tendini, i denti, la pelle, i capelli, la vescica, il pene, e il retto di un diciottenne, spiega Bloomberg.

La giornata tipo

Ma quindi, com’è la vita di Johnson? La sveglia suona ogni mattina alle 5. La colazione inizia con oltre 10 integratori e medicinali. Tra questi ci sono licopene per la salute delle arterie e della pelle, la metformina contro il diabete, la curcuma, il pepe nero e la radice di zenzero per gli enzimi epatici e ridurre le infiammazioni del tratto intestinale. A questi si aggiungono anche il litio, per la salute cerebrale, e lo zinco, per integrare la dieta vegana. A seguire c’è un’ora di allenamento svolto almeno tre volte a settimana e poi il resto della colazione: un frullato verde con creatina, flavanoli del cacao, peptidi di collagene.

L’olio speciale e il gel antiossidante

Dopo aver mangiato, il miliardario si lava i denti. Ma con il dentifricio comune, bensì con un olio speciale e un gel antiossidante. Arriva quindi il momento delle misurazioni. Si pesa, e calcola il suo indice di massa corporea. Si misura la temperatura, la glicemia, le variazioni della frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno. Ogni giorno, inoltre, applica sul suo corpo sette diverse creme e mangia solo cibi sani genuini e vegani. Allena il pavimento pelvico con impulsi elettromagnetici e prima di dormire – ogni giorno alla stessa ora – indossa per due ore degli occhiali che bloccano la luce blu. Infine, si collega a una macchina che misura le sue erezioni notturne. Il tutto avviene nella sua villa di Venice, in California, dove l’imprenditore ha tutta la strumentazione necessaria.

Gli effetti

Il risultato è che dopo due anni Johnson ha ridotto l’età del suo fisico di 5,1 anni. Invecchia il 24% più lentamente della media. Significa che per lui un anno dura 453 giorni. Inoltre, la sua temperatura corporea è scesa, e ora si attesta di media a 34,8 gradi Celsius. Ha una percentuale di grasso corporeo che non sfora il 6% e, manco a dirlo, è inequivocabilmente in forma. «Lavoro con atleti e celebrità di Hollywood – ha dichiarato uno dei medici del team, Jeff Toll – e nessuno sta spingendo i limiti tanto quanto Bryan». Il dottore ne è certo: «Il corpo di Johnson sta ringiovanendo». «Gli effetti sono inequivocabili anche per il dottor Zolman», che rimane più cauto: «Abbiamo raggiunto dei piccoli e ragionevoli risultati. Ce lo aspettavamo».

Chi è Bryan Johnson

Il miliardario ha fatto la sua fortuna vendendo la sua società di elaborazione di pagamenti – chiamata Braintree Payment Solutions LLC – a Ebay per 800 milioni di dollari. Fino al 2013, anno della cessione, l’imprenditore era estremamente stressato, tanto da avere persino tentato il suicidio. Per questo, con i proventi della vendita, Johnson ha deciso di cambiare vita. Ha fondato prima la società che opera nel campo della biotecnologia OS Fund, e poi, nel 2016, Kernel una compagnia che costruisce caschi neurali che analizzano l’attività cerebrale allo scopo di analizzare i meccanismi del cervello che portano alla morte.

