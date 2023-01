No! Questo video non mostra dei carri armati americani destinati all’Ucraina

Non quadrano i tempi, così come il modello del veicolo presente nel treno

Circolano diversi video attribuiti ai carri armati destinati all’Ucraina per difendersi dall’invasione russa. Tra i vari post leggiamo «Carri armati americani Bradley verso l’Ucraina: la fila infinita sul treno che transita in Polonia», facendo riferimento che il video sia stato registrati in territorio polacco. C’è una mezza verità e una mezza falsità nel racconto, ma ci sono numerosi elementi che fanno cadere la narrazione.

Per chi ha fretta

Si sostiene che il treno nel video trasporti dei carri armati americani destinati all’Ucraina.

La data di pubblicazione del video è precedente alla partenza dei mezzi dalla Carolina del Sud.

I mezzi a bordo del treno risultano in parte diversi da quelli inviati dagli Stati Uniti, infatti si tratta di due modelli diversi e solo uno è destinato all’Ucraina.

I mezzi ripresi fanno parte dell’esercito NATO e sono sbarcati circa a metà gennaio 2023 in Olanda con destinazione Polonia e Lituania.

Analisi

Il primo video, pubblicato dalla pagina Facebook Euromaidanpr Italia, viene accompagnato con la seguente descrizione:

Carri armati americani Bradley verso l’Ucraina: la fila infinita sul treno che transita in Polonia L’ex primo ministro svedese, Carl Bildt, ha pubblicato questo video su Twitter commentando che i convogli di attrezzature sono diretti in Ucraina attraverso la Polonia. ” Presto seguiranno gli ancora più potenti veicoli da combattimento CV90 di [Svezia] Questi daranno a intere unità capacità radicalmente nuove”, ha scritto Bild #ArmUkraineNow #StandWithUkraine #StopRussianAggression #Ucraina

Non quadrano i tempi

Il video è stato pubblicato il 23 gennaio 2023. Secondo quanto riportato dal sito TheDrive, la prima spedizione degli oltre 60 Bradley M2A2-ODS sarebbe appena partita da un porto della Carolina del Sud.

La differenza tra i veicoli

Nell’articolo sono presenti le foto del mezzo, un Bradley M2A2-ODS. C’è però una differenza rispetto a quelli del video.

La parte superiore risulta diversa. A venirci in aiuto è il sito Mil.in.ua dove viene indicato il modello del carro armato, il M2A2 ODS-SA, proprio quelli in partenza dalla Carolina del Sud. Nell’infografica sotto riportata troviamo però altri modelli di Bradley M2, tra questi l’A3.

Nello stesso sito ucraino viene proposto un confronto tra i due mezzi, specificando che nel modello destinato all’Ucraina manca un elemento nella parte alta rispetto al modello A3.

Mezzi NATO

I mezzi ripresi a bordo del treno non sembrano affatto destinati all’Ucraina, non solo per le tempistiche e la tipologia. Nei carri presenti nel video si legge un numero a lato, ossia il 30. Si tratta dello stesso numero posizionato nella stessa area di un carro sbarcato in Olanda a metà gennaio 2023.

Il mezzo identificato con il numero 30 è uno dei tanti sbarcati nel porto olandese di Vlissingen, dei mezzi NATO provenienti dagli Stati Uniti e diretti in Polonia e Lituania.

Conclusioni

Il video che mostra dei carri armati trasportati a bordo di un treno non riguarda gli aiuti militari americani destinati all’Ucraina. Oltre alla data di pubblicazione, precedente all’invio da parte degli americani, il modello ripreso è diverso da quello promesso a Kiev. I segni presenti nei mezzi ci fanno comprendere che sono dei carri armati NATO destinati a raggiungere i territori della Polonia e della Lituania.

