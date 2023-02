Ancora carri armati per l’Ucraina. La Germania autorizza l’invio dei Leopard 1 a Kiev

Il governo tedesco ha dato il via libera ai produttori che invieranno carri armati Leopard 1 all’Ucraina. «Posso confermare che la licenza per l’export è stata data», ha fatto sapere il portavoce dell’esecutivo Steffen Hebestreit citato dall’agenzia stampa tedesca Dpa. La decisione sull’invio dei tank arriva dopo che, la settimana scorsa, Berlino ha autorizzato il trasferimento di 14 dei suoi carri armati Leopard 2 dalla Polonia all’Ucraina. Ieri, il presidente russo Vladimir Putin aveva definito la fornitura tedesca «una nuova minaccia». «È incredibile, ma è un fatto: siamo di nuovo minacciati – ha detto Putin – dai carri armati tedeschi, i Leopard, con i noti emblemi a forma di croce sulle loro piastre corazzate. Alcuni stanno per combattere di nuovo con la Russia sul suolo dell’Ucraina». Il leader del Cremlino aveva reso noto che «la Russia sa come rispondere». L’invio dei tank segna un’ulteriore distanziamento della Germania dalla posizione più neutrale mantenuta nei primi mesi di guerra che ora sembra essere completamente alle spalle.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: