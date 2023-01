Tank all’Ucraina, via libera ufficiale dalla Germania: invierà 14 Leopard. Il Cremlino: «Gli Abrams americani bruceranno»

Ora è ufficiale: il governo tedesco autorizza l’invio dei suoi carri armati migliori, i Leopard 2, all’Ucraina, in vista della nuova fase di combattimenti alle porte con la Russia. La scelta si articola su un doppio binario. Perché oltre a sbloccare l’autorizzazione della cessione dei Leopard di sua produzione in possesso di altri Paesi – come ha confermato formalmente questa mattina in una nota la cancelleria – la Germania si appresta a inviare essa stessa i suoi, di tank. 14, per la precisione, fa sapere sempre la cancelleria: l’annuncio è stato dato da Olaf Scholz oggi al suo gabinetto. Il cancelliere dovrebbe annunciarlo a seguire di fronte al Bundeatag. Già ieri, 24 gennaio, erano filtrate le notizie sul doppio ok di Usa e Germania all’invio dei propri migliori carri armati all’Ucraina – gli Abrams per i primi, i Leopard 2 per i secondi.

La scelta degli Usa e la reazione del Cremlino

Secondo la Cnn, che cita due funzionari della Casa Bianca, gli Stati Uniti si accingerebbero a sbloccare già questa settimana l’invio di 30 Abrams. Ma ad “accogliere” il doppio annuncio dell’invio dei tank è già la Russia. I carri armati americani Abrams in Ucraina «bruceranno nello stesso modo degli altri», ha detto stamattina il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia Interfax. «Sono convinto che molti specialisti comprendano l’assurdità di tale invio», ha detto Peskov. «Sotto l’aspetto tecnologico questo è un piano abbastanza fallimentare, e soprattutto una chiara sopravvalutazione del potenziale che andrà ad aggiungersi alle forze armate ucraine». «Tutto questo – ha affermato ancora Peskov – ricadrà prima di tutto sulle spalle di quelli che in Europa pagano le tasse mentre gli americani come sempre come minimo non subiranno perdite, ma molto probabilmente ne trarranno profitto».

