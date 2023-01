Ucraina, Crosetto: «Nel nostro pacchetto di aiuti solo armi difensive»

«Bisogna avere il coraggio di fare scelte difficili per evitare scenari peggiori. I primi a voler evitare l’escalation sono i Paesi europei». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto è intervenuto a L’aria che tira su La7 parlando della guerra in Ucraina. Secondo Crosetto, gli aiuti stanziati dall’Italia e dai partner occidentali «non servono solo per salvare l’Ucraina, sono un freno all’escalation che la guerra potrebbe avere espandendosi, così invece resta tra due nazioni». Questa mattina, in un’intervista a La Stampa, il ministro aveva già ribadito la necessità di continuare a inviare armi a Kiev, soprattutto in vista di un possibile nuovo attacco massiccio da parte dell’esercito russo di Vladimir Putin. La Russia, ha spiegato oggi Crosetto su La7, «sta cercando di piegare psicologicamente l’Ucraina attaccando obiettivi civili. Noi non diamo armi che attaccano i russi ma che difendono gli ucraini abbattendo i missili prima che tocchino il suolo. A differenza degli altri cinque, questo è l’unico decreto che ha solo armi difensive». A chi contesta l’aumento di spesa pubblica per sostenere gli sforzi della resistenza ucraina, il ministro precisa che «gli investimenti sono rimasti uguali a quelli degli anni precedenti» e che l’invio del materiale in Ucraina «non ha aumentato assolutamente la spesa pubblica per ora». Nel corso della trasmissione, Crosetto ha anche commentato l’inchiesta pubblicata ieri dal Corriere della Sera, secondo cui il governo avrebbe incluso nel sesto pacchetto di aiuti anche una «spedizione fuori sacco» con droni israeliani assemblati in Italia. «È una notizia che smentisco – ha detto Crosetto -. Se fosse vera sarebbe un reato perché il ministero della Difesa e lo Stato non ne sono a conoscenza e quindi qualcuno dovrebbe finire in galera. Mi auguro che qualcuno chieda al Corriere della Sera come l’ha avuta».

Foto di copertina: ANSA / FABIO CIMAGLIA | Il Ministro della Difesa Guido Crosetto (Roma, 16 dicembre 2022)

