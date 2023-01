Putin dopo l’invio dei tank all’Ucraina: «Le forze americane in Germania sono truppe d’occupazione. L’Europa ha perso la sua sovranità»

«Le forze americane in Germania sono truppe d’occupazione, in termini legali ed effettivi»: a parlare è il presidente russo Vladimir Putin, citato da Tass. Il suo attacco, come ormai di consueto, si è presto esteso all’intero Occidente e in particolar modo all’Europa, che a suo dire avrebbe perso l’autonomia per assoggettarsi ai dettami di Washington. Il riferimento, non citato, è alla decisione in particolare di Berlino di inviare anche i propri tank Leopard a Kiev, oltre ad autorizzare la Polonia a farlo. «Prima o poi l’Europa si riprenderà la sua sovranità, ma a quanto pare ci vorrà ancora del tempo», ha dichiarato Putin. Nel suo intervento non sono mancate le considerazioni sulla «missione speciale» iniziata il 24 febbraio 2022 con l’invasione dell’Ucraina. Secondo il capo del Cremlino, lo scopo dell’operazione è quello di «proteggere il popolo e la stessa Russia». Il suo Paese, ha aggiunto, «non può consentire che vengano minacciati i suoi territori storici».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: