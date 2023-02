Donna 28enne violentata da un pusher a Genova: è il quarto caso dall’inizio dell’anno

Una donna di 28 anni è stata violentata a Genova: la donna è stata soccorsa da un amico in piazza della Meridiana. Secondo il racconto della giovane, l’aggressore sarebbe un cittadino nordafricano, probabilmente un pusher da cui la 28enne avrebbe acquistato droga. A trovare la vittima è stato un suo amico che, dopo averla soccorsa, ha chiamato il 118. Poi il trasferimento all’ospedale più vicino, il Galliera, dove i medici hanno riscontrato lesioni molto gravi e compatibili con una violenza sessuale. Sono stati gli stessi sanitari a chiamare gli agenti che hanno raccolto le prime informazioni, per poi passare le indagini alla squadra mobile. Si tratta del quarto caso in poche settimane di giovani abusati da pusher da cui acquistano droga nel centro storico: il 22 gennaio, a essere violentato era stato un ragazzino di 15 anni, trascinato in un vicolo e abusato da un gruppo di tre spacciatori. Gli inquirenti stanno, inoltre, indagando su un altro caso di violenza sessuale ai danni di una 20enne subìta vicino al Terminal traghetti di Genova. La 20enne aveva raccontato di esser stata avvicinata da un gruppo di ragazzi che le avrebbero offerto diversi drink e poi avrebbero abusato di lei in un angolo del locale.

