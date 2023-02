Donna americana porta un vitello a spasso sulla Piazza Rossa a Mosca: arrestata

La polizia di Mosca ha arrestato una donna di cittadinanza americana per aver portato a spasso un vitello sulla Piazza Rossa. Lo ha scritto l’agenzia di stampa russa Tass citando un portavoce della polizia. La donna è stata arrestata martedì. La cittadina americana ha spiegato di aver comprato il bovino su Avito (il gigante russo degli annunci). La donna rischia una multa, la prigione per quindici giorni o il servizio in comunità.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: