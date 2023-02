Zaniolo-Mourinho, nessuno spiraglio: la reazione del tecnico della Roma dopo la lettera “per la pace”

Già furioso per l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Cremonese, che aveva già punito il Napoli, l’allenatore della Roma José Mourinho non ha potuto evitare la domanda a fine partita sul caso di Nicolò Zaniolo. Proprio oggi l’attaccante aveva scritto una lettera aperta alla società, offrendo di fatto un’apertura per riaprire un dialogo che sembra ormai compromesso. Ed è proprio su quell’apertura che arriva l’ultima domanda ai microfoni di Sport Mediaset: «Zaniolo ha teso una mano tramite una lettera per riappacificarsi: vuole commentare?». Lo Special One mastica amaro, resta in silenzio per alcuni lunghissimi secondi per poi chiudere ancora una volta ogni tipo di trattativa: «No, non voglio commentare. La proprietà è stata molto chiara e io non dico nulla di diverso». Già dopo Roma-Napoli, Mourinho era stato durissimo con Zaniolo, letteralmente scaricandolo in conferenza stampa: «Non so se sia infortunato o stanchezza. Non ho capito cos’abbia lui e Matic, è stata una partita molto dispendiosa, non so se siano infortunati. Voglio gente così, voglio gente che vuole giocare per la Roma e che sia disponibile. Quando tu non stai bene nella famiglia, devi andare via, devi trovare una soluzione. La famiglia è per chi vuole stare con noi».

Leggi anche: