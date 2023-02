Zaniolo già spacca i tifosi del Galatasaray: «Quei soldi potevano darli ai terremotati»

È atteso in Turchia nelle prossime ore per le prime visite mediche Nicolò Zaniolo, nuovo acquisto del Galatasaray almeno fino alla fine della stagione. A Istanbul però il comitato d’accoglienza non è dei migliori per l’attaccante ex Roma, con i tifosi turchi già divisi sull’acquisto importante fatto dal club in un momento drammatico per il Paese. Il pensiero di tanti è subito andato ai tanti connazionali colpiti dal terremoto che con il sisma hanno perso praticamente tutto. Lo stesso Zaniolo avrebbe chiesto di non preparare alcuna festa d’accoglienza per il suo arrivo. Ma sui social il dibattito tra i fan del Galatasaray è aperto, tra chi chiede invece che si organizzi invece un evento, così da riconoscere il denaro raccolto con i biglietti a favore delle popolazioni colpite dal terremoto. I commenti più duri però sono contro l’arrivo dell’attaccante italiano, in particolare per i 15 milioni di euro spesi dai turchi per portarlo via da Roma. «Molti di quei soldi – scrive un tifoso – potevano essere destinatati ai terremotati». E ancora «Se è stata spesa quella cifra, dovrebbe essere girata nelle zone colpite».

