Zaniolo-Galatasaray, è fatta. Il via libera della Roma: «Può partire per la Turchia»

Sembra fatta: il centrocampista della Roma e della Nazionale Niccolò Zaniolo lascerà la Roma per andare a vestire la maglia del Galatasaray. Le due società non hanno ancora definito gli ultimi dettagli dello scambio, ma la cessione è di fatto decisa. Lo conferma il via libera “logistico” del club giallorosso, che oggi ha dato il suo ok alla partenza del giocatore – che si trovava a Milano con la famiglia – per Istanbul. Zaniolo raggiungerà oggi stesso la Turchia – colpita nella zona sud-orientale da un violento terremoto dalla notte di domenica. Arrivato a Istanbul, Zaniolo dovrebbe svolgere le visite mediche per il Galatasaray, quindi alla presentazione e al debutto nel campionato turco mancherà solo la formalizzazione delle firme. Zaniolo, che compirà 24 anni a luglio, milita nella Roma dal 2018. Ma la storia d’amore con il club giallorosso che l’ha lanciato ai massimi livelli, già frustrata da un grave infortunio sportivo e poi da successivi ulteriori problemi fisici, si è definitivamente rovinata negli ultimi mesi, sino a rendere inevitabile il divorzio.

Foto: ANSA/ETTORE FERRARI

