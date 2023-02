Andrea Scanzi fa chiarezza sui suoi capelli: «Non uso il parrucchino, mi tingo solo le basette» – Il video

Il suo intervento a Otto e mezzo di mercoledì 1 febbraio ha fatto discutere non tanto per i temi politici affrontati, quanto per la capigliatura inconsueta di Andrea Scanzi che il pubblico non si è risparmiato a commentare sui social. Il giorno dopo, seccato per la polemica sui suoi capelli, il giornalista ha spiegato in una diretta su Facebook e poi anche su Instagram qual è la verità. «No, non mi tingo i capelli, solo le basette ma in futuro mi tingerò anche i capelli perché non mi piacciono quelli bianchi», ha detto, tirandosi poi i capelli, «non ho il parrucchino, li ho tutti i capelli e non mi sono fatto il trapianto». Scanzi poi invita anche una delle sue fan a partecipare a una diretta per dimostrare che non ha niente da nascondere: «Per dieci minuti potrà tirarmi i capelli così scopriamo che non ho il parrucchino e risolviamo questo dilemma».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: