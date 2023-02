Roma, gli studenti occupano la facoltà di Lettere de La Sapienza. «Al fianco di Alfredo Cospito, contro il 41bis»

«Lettere occupata. Al fianco di Alfredo, contro il 41bis». Questo lo striscione esposto sulla facciata della facoltà di Lettere dell’università La Sapienza, al termine dell’assemblea in solidarietà ad Alfredo Cospito, l’anarchico in regime di carcere duro attualmente nella casa di reclusione milanese di Opera. Poche ore fa gli studenti hanno annunciato l’occupazione della facoltà del celebre ateneo romano, in protesta contro il 41 bis e l’ergastolo ostativo. «Tutti e tutte libere», il coro degli studenti accorsi dal pomeriggio davanti all’università e successivamente entrati nella struttura per occuparla. Nelle ultime settimane sono state organizzate manifestazioni e rimostranze a sostegno di Cospito in diverse parti d’Italia. Dopo i disordini di Roma nel quartiere Trastevere, gli attacchi incendiari contro un ripetitore a Torino e un commissariato sempre della capitale, le azioni degli anarchici sono continuate fino alle più recenti: l’incendio ad alcune auto davanti alla sede della Telecom a Roma e alle auto della polizia a Milano, rivendicato dallo stesso gruppo, «questo è solo l’inizio».

