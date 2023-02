L’arringa con la chitarra del viceministro Sisto: così prova a salvare Angela Merkel dalla condanna – Il video

C’è un solo politico imperturbabile al ministero della Giustizia in questi giorni travolto da polemiche e da serie minacce. Il solo che sembra beato e lontano da tutto quel che sta accadendo è il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto. Che qualche sera fa è stato protagonista di una performance canora davvero inusuale al Teatro Parioli di Roma. Era in scena uno di quei processi alla storia che, da qualche anno, coinvolgono come attori politici, giornalisti, avvocati e magistrati. Sul banco degli imputati, Angela Merkel, impersonata dalla corrispondente di Repubblica dalla Germania, Tonia Mastrobuoni. Avvocato difensore della leader politica tedesca era proprio Sisto. Che si è lanciato in un’arringa musicale, con tanto di chitarra in mano. Parafrasando Angie dei Rolling Stones…

