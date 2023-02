Enna, donna di 32 anni uccide la suocera sessantenne con un’arma da taglio

La nuora è stata fermata dai carabinieri. L’avrebbe aggredita in cucina con un coltello o un paio di forbici

Una donna di 32 anni avrebbe ucciso con un’arma da taglio la suocera Margherita Margani, di 62 anni. Il delitto è avvenuto a Pietraperzia, in provincia di Enna, nella casa della vittima. La trentenne stata fermata dai carabinieri che stanno conducendo le indagini. Secondo una prima ricostruzione all’origine del presunto omicidio ci sarebbero i frequenti litigi con la donna. La nuora, lasciata entrare in casa da Margani, l’avrebbe aggredita in cucina con un’arma da taglio, un coltello o un paio di forbici; raggiungendo la vittima alla gola.

