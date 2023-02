Dalla farina di insetti nel Pan Bauletto a “La Vita è Bella”, passando per il Superbonus – Le fake della settimana

Anche questa settimana vi portiamo la raccolta dei fact check più interessanti degli ultimi giorni. Sui social c’è sempre più preoccupazione per farina di insetti. Da quando l’Ue ha dato il via libera al consumo di farina di grillo per scopi alimentari, continuano a susseguirsi post in cui si sostiene che tutti i prodotti indicati come proteici, o anche solo che contengano proteine secondo la loro tabella nutrizionale vengono additati per il loro presunto contenuto di farina di insetti. Questi sono un’ottima fonte di proteine, ma ciò non vuol dire che tutti gli alimenti proteici li contengano. La loro presenza, infatti, deve essere indicata negli ingredienti. Al centro dell’attenzione anche i carri armati statunitensi che si sostiene sarebbero diretti in Ucraina, ma – ancora una volta – non lo sono. Un altro tank americano di rilievo è quello che si vede alla fine del film La Vita è Bella di Benigni, oggetto di accuse all’attore di voler riscrivere la storia riguardo la liberazione del campo di Auschwitz che, come sappiamo, venne liberata dai sovietici. Solo che il capolavoro di Benigni non è ambientato nel campo di concentramento polacco. Non mancano poi le teorie sui potenti del mondo – questa volta è toccato a Biden – e su Covid e vaccini.

