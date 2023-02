Auto contro tir sulla A14: morto un ex atleta paralimpico con due figli. Gravi incidenti anche fuori Roma e Firenze

Andrea Silvestrone, tennista di 49 anni affetto da sclerosi multipla, e due dei suoi tre figli sono morti in un incidente stradale avvenuto oggi sull’A14, in direzione nord, nella galleria Castello a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Lo scontro, avvenuto nei pressi di un cantiere segnalato, ha coinvolto un’auto a noleggio proveniente dall’Abruzzo – su cui viaggiavano Silvestrone e i suoi tre figli – e un tir, il cui conducente è rimasto illeso. Il terzo figlio adolescente del tennista è ferito e si trova ora all’ospedale di Torrette, vicino ad Ancona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco, la polizia stradale e l’Anas. Residente a Montesilvano, in Abruzzo, Silvestrone è stato spesso testimonial di iniziative a favore dell’inclusione nello sport. «La vita è bellissima e vale sempre la pena di essere vissuta in maniera piena», aveva dichiarato qualche anno fa a Vastoweb. «Metto in campo in tutti i sensi la mia esperienza sia di atleta paralimpico sia di persona che combatte nella vita, come nei campi da tennis, una patologia ad oggi progressiva, neurodegenerativa e senza cura, ma che in realtà per me è un grande stimolo a trovare le forze ed energie da trasmettere agli altri per far capire che qualunque cosa accada si può trasformare in opportunità».

Altre vittime della strada

Quello sull’A14 purtroppo non è l’unico grave incidente stradale di oggi. Questa mattina, lo scontro di un’auto contro un albero alle porte di Roma ha portato al ferimento di cinque ragazzi, di cui quattro in modo grave. E ancora a Scarperia in Mugello, vicino a Firenze, un uomo di 48 anni in sella a uno scooter è morto dopo essersi scontrato con un cinghiale che attraversava la strada. L’incidente sarebbe avvenuto la scorsa notte e, secondo la polizia, l’uomo sarebbe morto dopo essere stato sbalzato a terra a causa dell’impatto tra lo scooter e l’animale.

Foto di copertina: ANSA / VIGILI DEL FUOCO | I veicoli coinvolti nell’incidente sull’A14 nella Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno)

