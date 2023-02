Cos’è la teoria antisemita del naso da ebreo che ha colpito anche Elly Schlein

La candidata alla segreteria del Partito Democratico Elly Schlein ha fatto sapere di aver ricevuto insulti antisemiti durante la campagna delle primarie. In un’intervista rilasciata a Tpi Schlein parla di un «esercito di haters» e dice che il suo naso «è diventato due cose insieme: prima un simbolo e subito dopo un bersaglio». L’onorevole Dem non è ebrea: «La trasmissione avviene per via matrilineare». Mentre il suo naso, «senza dubbio una parte importante, è tipicamente etrusco. Poi c’è la storia che io proverrei da una ricca famiglia ebraica. Macché! Mio nonno si è spaccato la schiena per dare un futuro migliore ai suoi figli ma è morto presto. La mia ricchezza è un’altra fake news di provenienza antisemita. Provengo da una normalissima famiglia borghese».

Per la candidata gli odiatori si affidano a stereotipi che «sono quasi sempre ingannevoli». Nell’agenda della candidata, però, le prime battaglie di un Pd a sua guida saranno sul lavoro: lotta alla precarietà e istituzione del salario minimo. «Questo governo non dice mai la parola precarietà, sembra non vedere il 65% dei lavoratori under 24 che conosce solo contratti a termine». Il Pd che verrà, quello dopo il congresso che si chiuderà con le primarie del 26 febbraio, dovrà poi essere unito chiunque vinca: «Se perdo resto, serve unità per battere le destre. Ma l’unità da sola non basta. Serve anche la coerenza di una visione del futuro».

La “teoria” del naso adunco o camuso

La teoria del naso adunco o camuso è uno stereotipo antisemita di provenienza antica. Nelle caricature e nelle immagini fin dal Medioevo gli ebrei vengono rappresentati con un naso a forma di uncino. Secondo l’Osservatorio sull’Antisemitismo la “teoria” ha radici ancora più antiche: risale all’associazione dello Shabbat con il dio Saturno. gli israeliti durante il Sabato non potevano accendere fuochi e mangiavano solitamente cibi freddi. I Romani ne deducevano una corrispondenza tra ebrei a Saturno. Che era spesso raffigurato attraverso rapaci antropomorfizzati e dai becchi adunchi, il più delle volte posizionati di profilo. Da qui il collegamento. Nell’aprile 2022 il vignettista Vauro era stato accusato di antisemitismo per come aveva disegnato il naso del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Il disegnatore ha parlato di attacchi in malafede in risposta.

