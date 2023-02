In serie B esordio di due vecchie star del calcio: Nainggolan fa due magie, Zarate una comparsata

Sono tornati in campo in Italia due vecchie star del calcio, questa volta però in serie B ed entrambi a lottare per non retrocedere: Mauro Zarate nel Cosenza ultimo in classifica e Radja Nainggolan nella Spal allenata dal suo amico Daniele De Rossi che ha solo due punti in più. Entrambi presi in extremis al mercato di gennaio, sono entrati nel secondo tempo della partita nella giornata di sabato 4 febbraio. La sorpresa- se così si può dire- è stata proprio quella di Nainggolan, soprannominato Ninja, che entrato solo a secondo tempo iniziato quando ormai il risultato era compromesso e la Spal sotto di tre goal con il Bari, ha guidato il tentativo di rimonta non riuscito per un soffio. Scartando tre avversari, ha fornito l’assist decisivo pennellando un cross sulla testa di Gabriele Moncini, che ha segnato così il primo goal della Spal. Poco dopo è stato lo stesso Ninja a segnare il suo primo goal con la maglia bianco azzurra della squadra ferrarese. La partita è finita 3-4, e quindi Nainggolan non è bastato. Ma ha fatto capire quanto potrà essere importante per la salvezza della squadra. Meno scoppiettante l’esordio di Zarate nel Cosenza che ospitava un cliente difficile come la Ternana (sesta in classifica). Per lui solo una comparsata nel secondo tempo dove in qualche azione ha fatto vedere come la classe non senta gli anni. Il fisico però sì, soprattutto dopo un transfert dalla lontana Argentina. E Zarate si è spento dopo le prime fiammate. È comunque riuscito a conquistarsi due punizioni che hanno fatto respirare il Cosenza durante l’assedio finale. E a contribuire ad ottenere quel punticino che deriva dal pareggio a reti inviolate.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: