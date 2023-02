Usa, iPhone del 2007 rimasto sigillato su uno scaffale venduto all’asta per 50mila dollari, oltre 80 volte il prezzo originale

Quanto vale un iPhone di prima generazione datato 2007? A quanto pare oltre 50mila dollari. Questa la cifra con cui il prossimo giovedì 9 febbraio il raro esemplare di smartphone verrà messo all’asta a Los Angeles, con un valore destinato a superare di 80 volte il suo prezzo originale. Quando sedici anni fa la tatuatrice cosmetica Karen Green ottenne un nuovo lavoro, ricevette in regalo il gioiellino della Apple, con una fotocamera da 2 megapixel e 8 GB di spazio di archiviazione. La donna, che ha raccontato la sua storia a Business Insider, ha spiegato che a quel tempo possedeva già un telefono e che quell’iPhone nuovo di zecca non era neppure compatibile con la sua rete cellulare. Piuttosto che pagare spese e rischiare di perdere il suo numero di telefono, Green ha lasciato il telefono su uno scaffale per anni, non aperto e inutilizzato. «Dal 2007 è rimasto lì avvolto in un pigiama di feltro», spiega, che ora sembra essersi ritrovata un tesoro tra le mani. Secondo quanto spiegato dal Guardian, lo scorso ottobre la donna ha appreso la notizia di un vecchio iPhone venduto per più di 10mila dollari. E’ stato a quel punto che ha deciso di contattare la casa d’aste che si è occupata della vendita e che negli ultimi tempi si era ritrovata piena di telefonata da parte di possessori di vecchi iPhone. «Abbiamo ricevuto chiamate da tutti, ma il 99% di loro non aveva la stessa cosa», ha detto a Business Insider il fondatore di LCG Auctions, Mark Montero. «Karen aveva un pezzo davvero unico con una grande storia alle spalle». La casa d’aste ha fornito anche una stima del prezzo: «50.000 dollari e oltre». Cifra che animerà non poco l’asta del prossimo 9 febbraio e che si concluderà dieci giorni dopo. Nel 2019, Green è apparsa nello show televisivo Doctor & the Diva, dove la perita di antiquariato Lori Verderame aveva valutato il suo iPhone per 5.000 dollari di valore. Il prezzo da allora è decisamente aumentato.

