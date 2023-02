Niente video di Zelensky a Sanremo, al Cremlino se la ridono: «Peccato, avrebbe potuto vincere…»

Il videomessaggio di Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo è saltato: al suo posto, il presidente ucraino invierà un testo scritto, che sarà letto sul palco dell’Ariston da Amadeus. La notizia arriva dopo settimane di polemiche, che non sembrano spegnersi neanche dopo il dietrofront comunicato oggi, 6 febbraio, dai vertici Rai. A commentare ironicamente lo sviluppo della questione è stata anche la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. «Zelensky non realizzerà un videomessaggio al Festival di Sanremo, ma invierà il testo», ha affermato Zakharova. Per poi aggiungere con sferzante ironia: «Beh non lo so, avrebbe anche potuto vincere questo concorso con un rap». Non sorprende che la notizia abbia fatto discutere anche in Russia, dove il Festival di Sanremo è conosciuto, ed era seguito specialmente ai tempi dell’Unione Sovietica.

