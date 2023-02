Lo strano comportamento degli uccelli prima del terremoto, la scena in Turchia – Il video

Un video che sarebbe stato girato poco prima del terremoto che la scorsa notte ha devastato la Turchia viene mostrato il comportamento insolito di uno stormo di uccelli. Rilanciato su Twitter dal canale OsintTv, il filmato mostra centinaia di uccelli che cinguettano in modo sempre più rumoroso, con alcuni che passano nervosamente da un albero all’altro, mentre la maggior parte si concentrano sugli alberi innevati. Segnali che fanno pensare come gli animali stessero percependo l’arrivo di un pericolo, come poi accaduto alle prime luci dell’alba. Un comportamento che già uno studio scientifico pubblicato nel 2014 sulla rivista Current Biology ipotizzava per gli uccelli poco prima di una tempesta, quando si osservò come gli uccelli avessero abbandonato la zona che poi sarebbe stata colpita da un tornado anticipando la loro migrazione.

