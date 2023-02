Turchia, le squadre di soccorso traggono in salvo un’intera famiglia dalla casa distrutta dal terremoto – Il video

Proseguono le operazioni di salvataggio nella regione di Malatya, in Turchia, così come la ricerca dei sopravvissuti al violento terremoto che ha devastato il Sud-Est del Paese. Dopo che i soccorritori hanno estratto dalle macerie due bambini, che si sono riusciti ad allontanare dal luogo in cui la loro casa è crollata, ad essere salvata è stata anche un’intera famiglia, emersa dallo scheletro di un edificio collassato nel centro della città. Nei video che hanno documentato il momento del salvataggio e che circolano sui social, si vede la polizia turca per le operazioni speciali che trae in salvo diverse persone dal fango, tra cui una bambina. Nel frattempo il bilancio provvisorio delle vittime del terremoto, secondo le autorità di Turchia e Siria, avrebbe superato i 3mila morti. Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha dichiarato sette giorni di lutto nazionale a partire da questa sera per quella che viene definita «il più grande disastro nella storia del Paese dal 1939».

