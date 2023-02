È morto Pio D’Emilia, addio al corrispondente dall’Asia di SkyTg24: aveva 68 anni

È morto a 68 anni il giornalista Pio D’Emilia, corrispondente di SkyTg24 dall’Asia da oltre 20 anni. D’Emiila è morto a Tokyo in Giappone, come spiega il direttore del tg di Sky Giuseppe De Bellis «quella che considerava casa sua, quella che aveva scelto un po’ per fiuto giornalistico e un po’ per provocazione culturale anni fa, quando l’estremo Oriente era un’aera poco battuta dalla stampa europea». In Giappone D’Emilia era arrivato circa 30 anni fa, quando pensava di fare l’avvocato penalista e, grazie a una borsa di studio, avrebbe poi iniziato a studiare procedura penale comparata a Tokyo. Sul sito di SkyTg24, De Bellis aggiunge: «Progettava altri viaggi, altre storie. Gli acciacchi fisici che lo accompagnavano li trattava sempre come fastidi con cui convivere, incidenti di percorso che un periodo di riposo (e di lavoro) nella sua amata casa in montagna, a Misurina, curava meglio dei medici». E poi aggiunge: «La sua perdita ci lascia senza parole, con una tristezza profonda, con il magone di non aver potuto dirgli per l’ultima volta una qualsiasi cosa, di non avergli lasciato l’ultima parola di una conversazione, come accadeva sempre. Ci mancherà, ci manca già».

