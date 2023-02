Il piano del numero 2 di Giorgia Meloni per i giovani: «Insegniamo a sparare nelle scuole»

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari vuole insegnare a sparare ai giovani nelle scuole. A raccontarlo oggi è La Stampa, raccontando un episodio andato in scena ieri a Palazzo Chigi. Subito dopo l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro etiope Fazzolari ha parlato con il generale Franco Federici. Che è consigliere militare presso la presidenza del Consiglio. E gli ha detto: «Dobbiamo fare un tavolo per un progetto di insegnamento del tiro a segno nelle scuole. C’è tutta una rete di associazioni che si possono coinvolgere e mettere in contatto con il mondo delle scuole. Ci sono ragazzi molto appassionati e bravi che lo fanno nel tempo libero. Manca una struttura e un riconoscimento ufficiale. È un’attività che io penso meriti la stessa dignità degli altri sport».

Il tiro a segno in classe

L’idea di Fazzolari sembra essere quella di portare gli studenti al poligono per farli esercitare. Federici invece sembra prendere tempo: «Sì, in effetti è anche una disciplina olimpica. Vediamo cosa possiamo fare. Organizziamo un incontro e mettiamo intorno al tavolo i vari soggetti interessati». Il quotidiano ricorda che Fazzolari nella scorsa legislatura ha presentato una proposta di legge per l’abolizione del divieto di commercializzare armi corte 9×19. Dopo l’approvazione ha festeggiato: «Il divieto era un’assurdità. In Italia abbiamo eccellenze, atleti e aziende di riferimento per il tiro sportivo di primissimo piano. E nonostante tutto ciò, l’Italia non poteva ospitare gare internazionali, perché il calibro più diffuso al mondo, il 9×19 o Parabellum, non si poteva utilizzare». Per Fazzolari le armi sono anche un hobby: «Mi diverto e mi diletto». Ora vuole trasmettere questa passione anche ai ragazzi?

