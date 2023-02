Silenzio a Campobello su Messina Denaro? Il sindaco contro i pm di Palermo: «E perché non lo avete trovato prima?»

Il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione si dice «sorpreso e ferito» alla notizia dell’arresto del medico Alfonso Tumbarello e di Andrea Bonafede, e della frase scritta dal pm Paolo Guido nella richiesta di custodia cautelare, secondo cui è stato il clima di profonda omertà a consentire a Matteo Messina Denaro di condurre agevolmente la propria vita per 30 anni di latitanza. «Sorprende e ferisce leggere di “assordante silenzio dell’intera comunità campobellese”. Se la presenza del superlatitante a Campobello era così palese ed evidente a tutti, mi chiedo come mai non sia stato trovato prima?», ha affermato. Per poi aggiungere: «Sono profondamente amareggiato e, al contempo, incredulo nell’apprendere di questi nuovi arresti a Campobello di Mazara e della ricaduta che questi avvenimenti sta avendo sulla parte onesta della comunità campobellese, che sta subendo ingiustamente l’onta di comportamenti criminali di cui non è responsabile e che fortemente rinnega». Ha infine ribadito: «Chi ha responsabilità paghi, liberando il resto della comunità da questa infamia che a tutti i livelli ci sta cadendo addosso. Confido nel lavoro delle Forze dell’ordine e mi auguro che l’indagine possa veramente far luce sulle reali responsabilità, sgombrando ogni ombra dai cittadini onesti che mi sento di rappresentare».

