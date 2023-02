Sanremo 2023, Elodie – «Due»

La cantante romana al Festival di Sanremo è ormai quasi di casa. Quest’anno sarà la terza volta di Elodie in gara, ma anche nel 2021 è salita sul palco come co-conduttrice di Amadeus nella seconda serata. Uscita come seconda classificata da Amici di Maria de Filippi nel 2015, due anni più tardi fa il suo esordio all’Ariston con Tutta colpa mia, scritto tra gli altri da Emma Marrone, classificandosi ottava. Torna poi a Sanremo nel 2020 – migliorando di una posizione il suo risultato finale – con il brano Andromeda, scritto per lei da Mahmood che l’hanno prima aveva vinto il Festival. Quest’anno pubblicherà il suo quarto album OK. Respira, in uscita il 10 febbraio, in attesa del suo primo concerto al Mediolanum Forum di Assago. Al Festival, Elodie si presenta con Due, scritta con Federica Abbate, Jacopo Ettorre e il Producer Francesco Catitti.

Cosa c’è?

C’è che mi fai agitare

Cosa ti aspetti se

Sai già come va a finire?

Nascoste dal velo più sottile

Tutte le mie paure

Che anche stanotte

Si avvolgono su di te

È solo un brivido a volte

Ma ‘sto periodo non è facile

Tu vuoi una donna che non c’è



E se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due



Solamente tu

Una coltellata ogni parola

Solamente io

Nei discorsi sulla bocca della gente

Forse è vero, è tardi adesso

Ma lo rifarei lo stesso

Con gli stessi errori, lo rifarei

Che se ci pensi il nostro amore

È nato appena

Ma è già finito male



E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?

Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Ah



Sei il vino che mi ubriaca

La mia nota stonata

Parolacce sotto casa

In questa notte amara

Dagli occhi cade il Niagara

Mi accorgo ancora di te

E se a quest’ora

Mi cerchi, perdonami

Dimmi, come mai?



Baby mi fulmini

Con gli occhi lucidi

Che rumore fa

Il silenzio alla fine

Di tutte le nostre

Telefonate interrotte?

Sapessi dirti basta

Ma il cuore danza

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due

Per me le cose sono due

Lacrime mie o lacrime tue

Le cose sono due

Due