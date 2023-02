«Chissà sotto l’effetto di quali droghe sei…». L’urlo che fa infuriare Elodie in aeroporto: il retroscena sulla lite nella sua docu-serie

Dopo essersi piazzata al nono posto all’ultimo Festival di Sanremo, Elodie continua a far parlare di sé, della propria vita e della propria musica. A incuriosire i fan, in particolare, è un episodio raccontato dalla cantante nella docuserie Sento ancora la vertigine, uscita proprio nelle scorse ore su Prime Video. «Una volta ero in aeroporto e un uomo, dopo aver capito chi ero, mi ha urlato: “Chissà sotto l’effetto di quali droghe sei”», racconta Elodie in un episodio della docuserie targata Amazon. «A quel punto – continua la cantante – non ci ho visto più: sono andata lì che sembravo veramente sotto effetto di qualcosa e me lo sono mangiato. Gli ho urlato che ca**o avesse detto. La polizia è arrivata per calmare la situazione. Sono letteralmente impazzita». Un episodio che, per quanto piccolo, rivela un po’ il senso dell’intera docuserie. «Questo progetto include la quotidianità dei miei ultimi due anni. Tante cose avrei voluto toglierle, perché sono semplicemente io senza trucco e parrucco», spiega Elodie.

Foto di copertina: ANSA/ETTORE FERRARI

