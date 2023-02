Canone Rai, la promessa di Giorgetti: «Dall’anno prossimo non sarà più in bolletta»

Il ministro dell’Economia sostiene che nell’ultima manovra non è potuto intervenire, ma intende farlo per il 2024

Il canone Rai potrebbe uscire dal prossimo anno dalle bollette della luce, dove compare rateizzato dal 2016. Questo almeno è ciò che vorrebbe il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. «Quest’anno mi sono preso la responsabilità enorme di lasciarlo, e ho preso un sacco di critiche chiaramente da tutti, perché siamo arrivati (il nuovo governo Meloni dopo le elezioni, ndr) ed è rimasto in bolletta, se no saltava tutto», ha detto Giorgetti parlando ad un evento elettorale della Lega a Roma. «Ma diventa chiaro che dalla bolletta il canone Rai dovrà uscire, e quindi l’anno prossimo bisognerà trovare un altro strumento», ha concluso senza elaborare per il momento oltre sui modi in cui il governo potrebbe risolvere la questione.

