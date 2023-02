Lutto nello sci: è morta a 37 anni Elena Fanchini. Lottava da tempo contro un tumore

È morta a 37 anni l’ex sciatrice Elena Fanchini, da tempo in lotta contro un tumore. Era la più grande delle tre sorelle Fanchini (Nadia e Sabrina le altre due), tutte protagoniste della storia recente dello sci alpino italiano. Nel suo palmares, Elena vantava un argento mondiale, vinto nel 2005 in discesa libera a Bormio, e due vittorie di Coppa del Mondo sempre nella stessa specialità, a Lake Louise nel 2005 e a Cortina d’Ampezzo nel 2015. Nel 2017, mentre preparava le Olimpiadi invernali di Pyeongchang dell’anno successivo, Fanchini accusa un malessere improvviso e scopre, dopo gli esami, di avere un tumore. Affronta la malattia condividendo ogni piccolo progresso sui social. Nel 2020 annuncia il ritiro dalle piste da sci, ma sembra decisa a ricominciare. Ad agosto dello scorso anno, invece, la ricaduta. Soltanto qualche settimana fa, Sofia Goggia le aveva dedicato la vittoria in discesa a Cortina: «Eli, questa è per te», aveva detto la campionessa olimpica. Fanchini era da sempre tifosissima dell’Inter. Non è un caso, infatti, che oggi il club nerazzurro abbia voluto ricordarla con un post su Twitter: «Cara Elena, ti ricordiamo col sorriso, allo stadio con noi o mentre scii sulle tue amate montagne. Stringiamo in un grande abbraccio la tua famiglia e tutti i tuoi cari».

