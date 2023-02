Sanremo 2023, Elodie e Big Mama svegliano la serata delle cover – Il video

A metà tra Beyoncé e Lenny Kravitz, Elodie arriva sul palco con gli occhiali da sole che sembra già una grande star internazionale. Accompagnata da Big Mama, la rapper irpina icona della diversità, conquista il palco con energia e grinta soul. Solo donne all’Ariston a celebrare un brano cantato dai maschi per i maschi. L’esibizione di American Woman, composto nel 1970 dalla rock band canadese Guess Who e poi rielaborato da Kravitz, è la prima vera scossa rock della quarta serata all’Ariston. Una volta salite sul palco, Elodie e Big Mama si muovono con una grinta e un’energia contagiose. Al termine dell’esibizione, le due stelle sono ormai in cima alle scale dell’Ariston e neanche si scomodano per tornare giù: ringraziano il pubblico, ricevono i fiori – consegnati di corsa sulle scale da Amadeus – e tornano nei loro camerini.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: