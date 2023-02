Il ministro Calderoli vuole parlare con Paola Egonu: «Per me l’Italia non è un paese razzista»

Vorrebbe parlare con Paola Egonu. Per «capire le ragioni di quello che dice». Visto che secondo il ministro Roberto Calderoli «l’Italia non è razzista». Il responsabile delle autonomie del governo Meloni spiega il suo punto di vista in un’intervista al Corriere della Sera dopo le parole della pallavolista sul palco del Festival di Sanremo. «Se si parla di un paese intero, non si può lasciare una accusa del genere. Può essere invece che l’atleta si sia imbattuta in qualche stupido che avuto nei suoi confronti un comportamento assolutamente da condannare. Fare differenze sulla base del colore della pelle non è ammissibile», sottolinea. E risponde anche alle accuse di razzismo avanzate al suo partito, la Lega: «Guarda caso però proprio noi abbiamo avuto un amministratore locale che poi stato eletto senatore di origine nigeriana (Tony Iwoby, ndr). Alle chiacchiere noi rispondiamo con i fatti». Mentre anche sul presunto antimeridionalismo del Carroccio c’è stata «una narrazione alimentata ad arte per cercare di contrastarci visto che avevamo argomenti validi. La contrapposizione tra Nord e Sud era funzionale a sbarrarci la strada. Ma anche qui con i fatti abbiamo dimostrato che perseguiamo una battaglia perché tutto il paese cresca pur nelle sue differenze», dice nel colloquio con Cesare Zappieri. Infine con l’autonomia differenziata e il federalismo fiscale, «daremo a ogni Regione la possibilità di svilupparsi secondo le proprie peculiarità e i propri bisogni. Lavoro perché il divario si restringa», conclude Calderoli.

