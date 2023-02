Terremoto in Turchia, dopo i due bambini i soccorritori spagnoli salvano anche la mamma – I video

Le speranze di trovare nuovi sopravvissuti al terremoto che ha scosso la Siria e la Turchia erano quasi svanite del tutto, ma oggi, 10 febbraio, è avvenuto l’inaspettato: alcuni membri dell’Unità Militare d’Emergenza spagnola hanno estratto dalle macerie un bimbo e una bimba, entrambi vivi. A distanza di poco, anche la madre è stata ritrovata, in vita. L’operazione di soccorso è avvenuta nella località turca di Nurdagi. Il Ministero della Difesa spagnolo lo ha annunciato su Twitter, postando anche alcuni video che riprendono il momento dei salvataggi. In uno dei due, si intravede la donna mentre viene portata via in barella, tra gli applausi.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: