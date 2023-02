Terremoto in Turchia e Siria, l’ultimo bilancio: 21.719 vittime, 75 mila evacuati

Il bilancio dei morti del terremoto che ha scosso la Siria e la Turchia ha raggiunto le 21.719 vittime. Lo riferiscono i funzionari locali e le fonti mediche. L’Autorità turca per la gestione delle emergenze e dei disastri naturali (Afad) ha aggiornato a 18.342 in numero dei morti, mentre in Siria vi sono almeno 3.377 decessi confermati. Sono almeno 75.780 le persone che sono state evacuate dalle regioni del sud della Turchia. Gli edifici distrutti o danneggiati sono 6.400. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato un primo pacchetto di aiuti da 85 milioni di dollari per aiutare la Turchia e la Siria a riprendersi dal devastante terremoto. E hanno concesso anche una temporanea revoca di alcune sanzioni a Damasco. Stamattina una bambina di 10 anni è stata trovata viva sotto le macerie a 90 ore dalla prima scossa nella provincia di Haray.

