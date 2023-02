Milano, scontri al corteo degli anarchici per Cospito: sassi e bottiglie contro la polizia. Devastate le vetrine di banche e negozi – I video

Alta tensione in centro a Milano durante il corteo di oltre 400 anarchici in solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il regime del 41 bis. Già alla partenza da piazza XXIV Maggio verso viale Col di Lana, tutti i negozianti avevano deciso di abbassare le saracinesche temendo vandalismi. E non è passato molto tempo perché gli anarchici cominciassero ad attaccare. Poco più avanti, in viale Bligny, vicino all’Università Bocconi, sono cominciati i primi lanci di pietre e gavettoni contro i giornalisti, per poi danneggiare la vetrina di una banca e di un negozio. Gli scontri con la polizia erano già cominciati poco prima, in piazzale Medaglie d’oro, quando gli agenti hanno provato a fermare il corteo. Gli anarchici hanno tentato di sfondare il cordone di sicurezza, per essere poi respinti con manganelli e scudi. Man mano che il corteo è indietreggiato, gli anarchici hanno colpito qualsiasi cosa gli capitasse: dai motorini parcheggiati, ad altre vetrine, mentre continuava il lancio di bottiglie e sassi contro gli agenti per tenerli a distanza.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: