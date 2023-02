Cospito riprende ad assumere gli integratori dopo il parere della Cassazione sul 41 bis: «Vuole arrivare lucido all’udienza»

Due giorni dopo il trasferimento dal centro Clinico del carcere di Opera all’ospedale San Paolo di Milano, l’anarchico Alfredo Cospito ha ripreso ad assumere gli integratori. La decisione dell’esponente della Fai, spiega l’Ansa, è stata presa per riuscire ad arrivare lucido all’udienza del 24 febbraio in Cassazione e dopo la richiesta da parte del sostituto procuratore generale, Pietro Gaeta, di annullare con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il regime di 41 bis per il detenuto in sciopero della fame da quasi quattro mesi. Secondo Gaeta, infatti, non ci sarebbero prove a sufficienza sul ruolo di Cospito nella rete anarchica. Motivo per cui, secondo il procuratore generale della Corte di Cassazione, servirebbe una nuova pronuncia del tribunale di sorveglianza sulla permanenza dell’anarchico al regime speciale di detenzione. Dall’udienza che si svolgerà al Palazzaccio di Roma il 24 febbraio, dunque, dipenderà il futuro di Alfredo Cospito che in seguito alla futura decisione della Suprema Corte deciderà se proseguire o meno la protesta. L’anarchico, dalla fine di gennaio, subito dopo il suo trasferimento dal carcere di massima sicurezza di Sassari al centro clinico del carcere milanese di Opera, per inasprire la sua protesta contro il 41 bis aveva sospeso gli integratori, andando avanti fino a oggi – lunedì 13 febbraio – con acqua, almeno tre litri al giorno, zucchero o sale. Questa scelta però ha reso necessario il ricovero, disposto in via precauzionale dal Dap e su indicazione dei medici di Opera, al San Paolo. Stamane, dopo la lettura del parere con cui il sostituto pg della Cassazione ha chiesto di rivedere la decisione chiedendo un annullamento con rinvio della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha ripreso gli integratori.

