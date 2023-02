Terremoto Siria e Turchia, 24 mila morti. Un 16enne estratto vivo dalle macerie a 119 ore dalla prima scossa – Il video

Il bilancio del terremoto che ha colpito Turchia e Siria è salito ad oltre 24 mila morti. In Turchia le vittime accertate sono 20.665 morti e 80.088 feriti. In Siria i morti sono 3.513, tra cui 2.166 nelle aree controllati dai ribelli nel Nord-Ovest. L’Armenia ha inviato aiuti umanitari a Istanbul attraverso il confine terrestre chiuso tra i due Paesi. L’Unhcr conta fino a 5,3 milioni di sfollati in Siria: «L’agenzia si sta concentrando sulle strutture per i rifugiati, assicurando che i centri dove vengono inviati gli sfollati abbiano equipaggiamento adeguato. Come tende, coperte termiche, materassini, abiti invernali», ha dichiarato la rappresentante Sivanka Dhanapala.

Intanto a 119 ore dal terremoto un sedicenne è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio crollato nella città turca di Kahramanmaras. Il ragazzo, Kamil Can, è apparso sorridente e in buone condizioni. I soccorritori hanno dichiarato di aver setacciato il sito dopo aver sentito la sua voce provenire da sotto le macerie. Il sedicenne è stato portato via in barella. I familiari lo attendevano per abbracciarlo.

