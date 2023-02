«Pensami mer*a»: lo strano messaggio dell’opera d’arte sotto casa Ferragnez il giorno dopo il bacio Fedez-Rosa Chemical

«Pensami mer*a». È il testo del messaggio criptico che si poteva leggere questo pomeriggio ai piedi delle tre torri di CityLife, zona di ultimo grido di Milano, proprio a due passi dalla casa dei due artisti più chiacchierati d’Italia, ancor più dopo una settimana di gag e polemiche al Festival di Sanremo: Fedez e Chiara Ferragni. Casualità o provocazione, nel day after della polemica – anche all’interno della coppia stessa – per il bacio appassionato dato sul palco a Fedez da Rosa Chemical? La scritta, che appare su un pannello led installato nel parco dell’area, è opera dell’artista cremonese Riccardo Benassi. Daily Desiderio è un’opera d’arte contemporanea con la quale Benassi «scrive e trasmette ogni giorno della sua vita un nuovo messaggio testuale», dal giorno di inaugurazione dell’opera fino alla morte dell’artista stesso. La targhetta che accompagna l’installazione continua, spiegando che in questo modo l’artista rimanda «all’infinito il completamento dell’opera» e rende «la fruizione un’esperienza completamente inedita». Come quella del bacio trasgressivo in diretta tv davanti a milioni di italiani (e a due passi dalla moglie influencer)?

La targhetta esplicativa dell’opera al parco di Citylife (Open)

