Caos sul televoto durante la finale di Sanremo, c’è chi invoca il Codacons: raffica di denunce social

Nuovo anno, stessi problemi. Dopo la vittoria di Marco Mengoni nella serata finale del Festival di Sanremo, diversi utenti si sono riversati sui social per denunciare problemi con il televoto. «E come sempre, complimenti a Sanremo per averci permesso di votare», commenta sarcastica un’utente, allegando lo screenshot dei suoi tentativi non andati a buon fine. Come successo nelle scorse edizioni, a partire dalla terza serata è stato aperto il televoto per tutti gli spettatori del Festival. Le preferenze inviate via sms si sono sommate a quelle espresse dalla giuria demoscopica e dalla sala stampa. Per molti, però, riuscire a votare dal proprio divano di casa è stata un’impresa più complicata del previsto. «Mi sono stati validati solo due voti su cinque. Possiamo far arrivare a quelli di Sanremo Rai che c’è un problema con il televoto?», scrive un altro utente che non ha ricevuto il messaggio di conferma. E c’è persino chi chiede un’indagine ufficiale e si appella al Codacons, associazione per la difesa dei consumatori. «Codacons, ho provato più volte a votare Mr. Rain nel televoto della finale di Sanremo, ma il televoto era bloccato e non hanno accettato i miei voti. Assurdo. Pretendo un controllo sul televoto della finale di Sanremo», si lamenta un altro utente social. Infine, c’è anche chi grida al complotto: «Il televoto non funziona, magicamente quando voti Mengoni però sì», si legge in un altro tweet polemico.

