Formula 1, ecco la nuova Ferrari SF-23. Leclerc: «Non vedo l’ora di tornare in macchina per provare a vincere» – Le foto e il video

La Ferrari ha scelto il giorno di San Valentino per presentare la nuova monoposto SF-23 che scenderà in pista nel prossimo Mondiale di Formula 1 al via il 5 marzo in Bahrein. La nuova “Rossa” di Charles Leclerc e Carlos Sainz è stata svelata durante la cerimonia a Fiorano, dove la nuova Ferrari è stata portata in pista dal pilota automobilistico monegasco dopo aver vinto il sorteggio con la monetina contro Sainz. «Sensazioni? E’ stata una bella sensazione tutto è filato liscio, anche se ho fatto solo due giri. Ho dato prime indicazioni al team, la macchina va bene, è scorrevole, è andato tutto molto bene», ha detto Leclerc. La nuova SF-23 è l’erede di quella della stagione passata: sulla parte posteriore della macchina è tornata anche la scritta “Ferrari”. Il rosso è naturalmente il colore principale, ma c’è spazio anche per il nero: si intravede, infatti, la fibra di carbonio non verniciata di rosso Ferrari.

ANSA/UFFICIO STAMPA FERRARI | La nuova monoposto SF-23

Si tratta della prima macchina della nuova era Frédéric Vasseur nel ruolo di team principal e general manager dopo le dimissioni a fine novembre di Mattia Binotto. «La nostra sfida è vincere e portare la Ferrari davanti a tutti», ha detto il 54enne, francese. «L’obiettivo di tutti è tornare alla vittoria – ha aggiunto -. Sento l’entusiasmo della gente e di tutti coloro che lavorano per questa squadra, questo evento è il modo migliore di iniziare la stagione. Un momento molto intenso, la cosa più importante è tornare al successo e mantenere le promesse».

ANSA/UFFICIO STAMPA FERRARI | Carlos Sainz, Frédéric Vasseur e Charles Leclerc

