Fifa, il Mondiale per Club 2023 si giocherà in Arabia Saudita

Si giocherà in Arabia Saudita l’edizione del 2023 del Mondiale per club di calcio. Lo ha deciso con un voto unanime il Consiglio della Fifa. Il torneo, che impegnerà sette squadre tra cui la vincitrice della Champions League, si svolgerà dal 12 al 22 dicembre di quest’anno. Secondo il quotidiano inglese The Independent, il Paese guidato dal principe Mohammad bin Salman si sarebbe offerto anche di ospitare, insieme a Egitto e Grecia, l’edizione del 2030 dei Mondiali. Sempre nella seduta di oggi, il Consiglio della Fifa ha approvato il suo report annuale per il 2022, che ha evidenziato profitti record nell’ultimo triennio, pari a 7,6 miliardi di dollari. Nel periodo 2023-2026, le previsioni della Fifa sono ancora più ottimistiche e stimano ricavi complessivi di 11 miliardi di dollari.

Foto di copertina: EPA/SAUDI ROYAL COURT | Mohammad bin Salman, principe della corona dell’Arabia Saudita (30 maggio 2019)

