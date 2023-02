Covid, nessuna regione a rischio alto ma Rt in lieve aumento – Il monitoraggio Iss

Scende a quota zero questa settimana il numero di regioni classificate a rischio alto per Covid-19. Nove regioni/province autonome sono a rischio moderato e 12 risultano classificate a rischio basso. Lo fa sapere l’Istituto superiore di sanità sulla base dei dati principali del monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Dal quale emerge che sono 14 le regioni/province autonome che riportano almeno un’allerta di resilienza, mentre 5 riportano molteplici allerte di resilienza. L’indice di contagio Rt calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 0,85. In aumento rispetto alla settimana precedente ma ancora sotto la soglia epidemica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è stabile all’1,6%. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale scende al 5% rispetto a sette giorni fa. In ultimo, l’incidenza scende a 50 casi ogni 100 mila abitanti.

