L’Iran ha attaccato con droni e navi una petroliera israeliana nel Mar Arabico. La rivelazione della Bbc

Navi militari e droni iraniani avrebbero attaccato una petroliera di proprietà israeliana nel Mar Arabico, l’area nord-occidentale dell’Oceano Indiano compresa tra le penisole indiana e arabica e la costa somala. L’episodio risale a venerdì scorso, ma a darne notizia è stata questa sera Bbc Persian. Secondo quanto ricostruito e ripreso anche dai media israeliani, la nave oggetto dell’attacco, di nome «Campo Square», apparteneva alla Zodiac Shipping Company, di proprietà del miliardario israeliano Eyal Ofer. Tuttavia, l’azienda ha dichiarato che la petroliera non apparteneva alla flotta gestita da Zodiac, ma alla Elston Company, una società basata in Grecia. Un funzionario militare statunitense e una fonte militare di alto rango regionale hanno riferito che l’attacco avrebbe coinvolto diverse navi iraniane e il drone Shahed 136. Quest’ultimo è la stessa tipologia di arma già utilizzata dall’Iran in attacchi simili nella regione, nonché quella che anche la Russia avrebbe utilizzato nel conflitto in Ucraina. La nave colpita batteva bandiera della Liberia ma – stando al report – l’attacco non ha procurato danni significativi al veicolo. Il ministero degli Esteri britannico ha rilasciato alcune dichiarazioni, in seguito alla diffusione della notizia: «Alle navi deve essere consentito di muoversi liberamente e in conformità con le leggi internazionali». E ha aggiunto: «Stiamo lavorando con i nostri alleati internazionali per chiarire la verità». Questo attacco ha generato preoccupazione e – scrive la Bbc – può essere visto come «segno di intensificazione delle azioni minacciose dell’Iran contro le navi nella regione».

