Caso Cospito, Delmastro interrogato per ore in procura

È durato due ore in tutto l’interrogatorio di Andrea Delmastro, il sottosegretario alla Giustizia indagato dalla procura di Roma per rivelazione del segreto d’ufficio in relazione al caso Cospito. Sia all’entrata sia all’uscita da piazzale Clodio il sottosegretario non ha rilasciato dichiarazioni, entrando direttamente in automobile. Delmastro ha ammesso di aver girato al suo collega di partito Giovanni Donzelli i verbali delle intercettazioni ambientali nei confronti dell’anarchico in regime di 41bis Alfredo Cospito. Nelle intercettazioni due esponenti della criminalità organizzata in regime di carcere duro con lui, gli esprimevano solidarietà per lo sciopero in atto, poco prima che l’anarchico ricevesse la visita di alcuni parlamentari del Pd. Le intercettazioni, riservate ma non sottoposte a segreto di Stato, sono quindi state usate da Donzelli in aula durante un dibattito parlamentare per attaccare i dem. Sulla vicenda la Camera ha anche avviato un giuri d’onore.

