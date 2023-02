Lazza regala una scarpa autografata a una fan, la ritrova in vendita online: «È l’ultima volta…»

Prima si aggiudica la scarpa autografata, poi la rivende a 450 euro. È accaduto a Sanremo 2023, durante i giorni della kermesse. L’8 febbraio scorso, come racconta Fanpage, Lazza, secondo classificato al Festival con il brano Cenere, decise di fare un regalo ai fan: sedendosi sul muretto, il rapper si è tolto una scarpa. Poi, dopo averla autografata, l’ha lanciata tra la folla radunata sotto la scalinata dell’Hotel De Paris della cittadina ligure. La scarpa è stata subito acciuffata da una ragazza che è riuscita, anche con l’intervento della sicurezza, a tenersi stretto il cimelio. Una vicenda che sembrava terminata quel giorno. Niente affatto: a una settimana dall’accaduto nelle storie Instagram di Lazza è comparso uno screenshot che ritraeva quella stessa scarpa in vendita a 450 euro su sito e-commerce. Una scoperta amara per il rapper che si è sfogato sui social rivelando di esserci rimasto male. «Sarà l’ultima volta che faccio un regalo. Comunque 450 euro so pochi, aggiungi uno zero almeno», ha scritto sul social alludendo (forse) al valore della sua firma. Per “vendetta”, Lazza ha poi deciso di vendere all’asta altre due scarpe autografate, identiche a quella lanciata a Sanremo, per una causa benefica a sostegno del Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation.

LAZZA/INSTAGRAM: Le scarpe autografate messe in vendita dal rapper

